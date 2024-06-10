Військовослужбовці протиповітряної оборони ЗС рф отримали наказ евакуювати свої сім’ї з Криму. Паралельно, загарбники створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА.

Про це повідомляє рух опору "АТЕШ".

Агент "АТЕШ", що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання "рекомендації" від командирів почати евакуацію своїх родин у військові містечка Південного військового округу, - йдеться в повідомленні.

За словами партизанів, цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО в Бєлгородську область, що створює загрозу безпеці в Криму, залишаючи його без належного прикриття.