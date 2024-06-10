Загарбникам з військ ППО наказали евакуюватись із Криму з сім'ями [ Редагувати ]
Військовослужбовці протиповітряної оборони ЗС рф отримали наказ евакуювати свої сім’ї з Криму. Паралельно, загарбники створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА.
Про це повідомляє рух опору "АТЕШ".
Агент "АТЕШ", що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання "рекомендації" від командирів почати евакуацію своїх родин у військові містечка Південного військового округу, - йдеться в повідомленні.
За словами партизанів, цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО в Бєлгородську область, що створює загрозу безпеці в Криму, залишаючи його без належного прикриття.
Паралельно, ЗС рф створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА, використовуючи ЗУ-23-2. Це вказує на стратегічну переорієнтацію і підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага відводиться з Криму, - інформує рух опору.
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