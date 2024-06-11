Ще один випадок масового прориву ухилянтів через кордон. На Закарпатті 18 людей перерізали огорожу на кордоні та зникли в Угорщині, покинувши мікроавтобус Volkswagen на кордоні. Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

Подія сталась на території відділу прикордонної служби "Лужанка". 11 червня під час моніторингу кордону оператор БпЛА прикордонної служби помітив мікроавтобус на польовій дорозі неподалік від лінії розмежування.

Прикордонники прибули на місце для перевірки і знайшли порожній і відчинений білий "Volkswagen" з номерами АО4655АІ.

Під час обстеження території знайшли сліди, що вели до кордону з Угорщиною. Також виявили проріз у загороджувальному паркані та сліди на контрольно-слідовій смузі.

За оперативними даними, що 18 людей з буса незаконно перетнули кордон.

Поліція вилучила автомобіль і відправила його на штрафмайданчик в Берегові. Цей бус "Volkswagen" незадовго до цього засвітився в Берегові та селі Геча. Це виявили по камерах.

Нагадаємо, напередодні на Закарпатті 32 чоловіки прорвалися через кордон із Угорщиною на військовій вантажівці. Їх затримали угорські поліцейські.