У застосунку "Резерв+" оновили дані понад 1,57 млн українців [ Редагувати ]
Станом на 14 червня понад 1,57 млн військовозобов’язаних українців оновили свої дані у мобільному застосунку "Резерв+".
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
Військовий облік покращився суттєво. Ми бачимо, що 2,1 млн осіб вже оновили свої дані, зокрема понад 1,57 млн в "Резерві+". Тому ми можемо стверджувати, що запуск цього проєкту, цього сервісу себе виправдовує", – заявив Лазуткін.
Речник Міноборони нагадав, що з 18 червня у застосунку з’явиться QR-код і цей документ буде ідентичний паперовому. За його словами, зараз тривають останні роботи технічного характеру.
Якщо говорити про направлення на військово-лікарську комісію, така можливість розглядається, але потрібна нормативно-правова база для цього", – зазначив він.
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