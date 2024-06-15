Міжнародний Олімпійський комітет опублікував імена перших росіян, допущених у нейтральному статусі до Ігор у Парижі.

Загалом у списку 14 осіб, які представляють три види спорту, - спортивну боротьбу, велоспорт та стрибки на батуті.

Серед них Тамара Дронова, Олена Іванченко, Олександр Власов (велоспорт на шосе), Анжела Бладцева (стрибки на батуті), Начин Монгуш, Шаміль Мамедов, Арслан Багаєв, Абдулла Курбанов, Алан Остаєв, Магомед Муртазалієв, Наталія Малишева, Вероніка Чумікова, Єлизавета Петлякова (боротьба)

До списку увійшла Наталія Малишева, яку кілька днів тому просила не допускати до Олімпіади Україна, звинувативши її у підтримці війни. Дві інші росіянки, Дінара Кудаєва та Ольга Хорошавцева, дискваліфікувати яких просив Київ, до списку не потрапили.

Приводом для звернення України до МОКу став пост Кудаєвої в Instagram, присвячений смерті її батька. За даними Києва, він брав участь у вторгненні в Україну. Хорошавцева та Малишева лайкнули цей допис.

Окрім 14 росіян, МОК офіційно допустив до Олімпіади в нейтральному статусі 11 спортсменів з Білорусі.

У повідомленні МОК наголошується, що список допущених спортсменів оновлюватиметься.

Спортсмени з росії та Білорусі на Олімпіаді офіційно називатимуться "індивідуальні нейтральні атлети". Будь-яку символіку цих двох країн на Іграх буде заборонено. Загалом для російських спортсменів на Олімпіаді виділили 54 квоти, для білоруських - 28.