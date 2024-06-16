Присутність росії на саміті миру у Швейцарії зробила б захід "більш орієнтованим на результат", заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фідан підкреслив, що учасники саміту у Швейцарії знають про "формулу миру" України, але також згадав про ультиматум президента росії путіна щодо "мирних переговорів".

Незалежно від запропонованих змісту й умов, це важливі кроки та проблиск надії, з якого можна почати. Проте кожна сторона вважає дії іншої продовженням ширшого військового зусилля, – зазначив він.

Фідан вважає, що присутність росії зробила б цей саміт "більш орієнтованим на результат".