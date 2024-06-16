У Туреччині шкодують, що росію не запросили на Саміт миру [ Редагувати ]
Присутність росії на саміті миру у Швейцарії зробила б захід "більш орієнтованим на результат", заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Фідан підкреслив, що учасники саміту у Швейцарії знають про "формулу миру" України, але також згадав про ультиматум президента росії путіна щодо "мирних переговорів".
Незалежно від запропонованих змісту й умов, це важливі кроки та проблиск надії, з якого можна почати. Проте кожна сторона вважає дії іншої продовженням ширшого військового зусилля, – зазначив він.
Фідан вважає, що присутність росії зробила б цей саміт "більш орієнтованим на результат".
Ми вважаємо, що є все більша потреба у комплексній та інклюзивній стратегії, яка застосовує дипломатію та переговори для забезпечення виконання вже прийнятих заходів, – додав міністр.
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