У Швейцарії президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Республіки Палау Сурангелем Віппсом-молодшим. Ця зустріч стала першим контактом на найвищому рівні між нашими державами та започаткувала дипломатичні відносини.

Про це повідомив Зеленський у Facebook.

У присутності лідерів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та директорка Бюро внутрішніх справ Палау Юніс Аківо підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами.

Глава Української держави подякував за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та запросив Палау долучитися до імплементації пункту Формули миру "Екологічна безпека". Зеленський розповів про загрози для екології, які провокує російська окупація Запорізької АЕС.