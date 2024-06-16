Ватикан готовий стати посередником в обміні полоненими між рф та Україною [ Редагувати ]
Ватикан висловив готовність виступити посередником в обміні полоненими між Україною та росією. Святий престол перебуває в постійному зв'язку з українською та російською владою для цього.
Про це заявив секретар Святого престолу кардинал П'єтро Паролін під час Саміту миру у Швейцарії.
За його словами, Ватикан готовий допомагати як посередник у справах, які є прийнятними для всіх сторін і приносять користь постраждалим. Зокрема, вони готові сприяти поверненню депортованих до росії дітей та звільненню полонених, особливо тяжкопоранених військових і цивільних.
Паролін також зазначив, що є інформація про порушення Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими.
Як цитує його "Інтерфакс-Україна", секретар Святого престолу заявив про труднощі у створенні разом з Міжнародним комітетом Червоного Хреста комісії, яка могла б оцінити становище військовополонених, які потребують невідкладної медичної допомоги.
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