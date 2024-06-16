Ватикан висловив готовність виступити посередником в обміні полоненими між Україною та росією. Святий престол перебуває в постійному зв'язку з українською та російською владою для цього.

Про це заявив секретар Святого престолу кардинал П'єтро Паролін під час Саміту миру у Швейцарії.

За його словами, Ватикан готовий допомагати як посередник у справах, які є прийнятними для всіх сторін і приносять користь постраждалим. Зокрема, вони готові сприяти поверненню депортованих до росії дітей та звільненню полонених, особливо тяжкопоранених військових і цивільних.

Паролін також зазначив, що є інформація про порушення Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими.

Як цитує його "Інтерфакс-Україна", секретар Святого престолу заявив про труднощі у створенні разом з Міжнародним комітетом Червоного Хреста комісії, яка могла б оцінити становище військовополонених, які потребують невідкладної медичної допомоги.