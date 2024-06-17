Робота Винниківської тютюнової фабрики заблокована протягом 35 днів силовими структурами (Бюро економічної безпеки), через що підприємство не може збувати виготовлену продукцію та втрачає працівників. Про це заявило керівництво компанії, яке екстрено запросило журналістів на фабрику пересвідчитися у тому, що відбувається на території підприємства. За їхніми словами відбувається рейдерське захоплення, а бюджет України через блокування фабрики вже недоотримав мільярди гривень податкових надходжень.

"Фактично здійснюється блокування діяльності одного з найбільших платників податків Західної України. Якщо порахувати шкоду, яка завдана бюджетам всіх рівнів, враховуючи план недовиконання відповідної продукції, на сьогоднішній момент сума шкоди бюджету вже перевищує понад 2,5 мільярда гривень. Для більшого розуміння – це порядка 100 тисяч fpv-дронів, які можна було закупити для українських захисників. Але цьому завадило рейдерське захоплення і блокування", – заявив адвокат, заслужений юрист України Олексій Різник.

За його словами, робота підприємства повністю заблокована "без жодних юридичних пояснень таких дій", а наприкінці минулого тижня патрульна поліція та працівники БЕБ на приватних автомобілях заблокували виїзд з території фабрики. Саме після цього керівництво запросило журналістів та представників громадськості на підприємство, щоб показати результати роботи силових органів протягом останніх 5 місяців, в які "підприємство не може повноцінно працювати".

"Будь-які спроби щодо вʼїзду, виїзду транспортних засобів, а також, відповідно, вивозу продукції, яка правомірно та легально виготовлена підприємством, яке має відповідно всі ліцензії – заблоковані правоохоронними органами", – заявив адвокат Різник.

Журналісти, яких запросили на фабрику, намагалися дізнатися у працівників БЕБ, на якій підставі ті знаходяться на підприємстві, але ті не змогли показати жодного процесуального документу. Прохання ЗМІ надати коментар БЕБівці ігнорували, а коли камери вимикались, то вони казали, що в них "наказ зверху".

"Понад 20 працівників силових органів, представники поліції, інші силові структури і підрозділи фактично здійснюють охорону невідомо чого з невідомо якої причини. З травня місяця тривав безперервний обшук протягом 30 днів. Фактично, кожного дня вони до нас навідувались, розпочинали, включали відеокамеру, ходили курили, пробували здійснювати перерахунок тютюнової продукції, закінчували процесуальну дію, а на наступний день розпочинали це все з початку. І так по колу", – розповів Різник, як відбувається блокування роботи фабрики.

Адвокат додав, що представники Винниківської тютюнової фабрики просили детективів БЕБ оглянути машини на території, перевірити на наявність акцизної марки. Проте працівники БЕБ відмовляються вчиняти такі дії, не пояснюючи причин

"Вони постійно кудись постійно телефонують, чекають вказівки. Вказівки спускаються за годину. Не знають як себе поводити, що говорити. Тобто, на нашу думку, вони ведуть себе повністю неадекватно", – сказав директор Винниківської тютюнової фабрики Ростислав Павлів, додавши, що відбувається "це тиск на підприємство та спроба його знищити".

Нагадаємо, Винниківська тютюнова фабрика є одним з найбільших платників податків тютюнової галузі України. У 2023 році підприємство сплатило до державного бюджету понад 7 мільярдів гривень податків.

Керівництво ВТФ на цій зустрічі з журналістами анонсувало проведення 21-го червня великої резонансної прес-конференції, на якій назве правдивих замовників та правдивих виконавців рейдерської атаки на фабрику. "Кауфман та №Філіп Морріс" - Вам приготуватися!", - заявив журналістам адвокат Олексій Різник.

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