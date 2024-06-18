Будь собою: як ця ініціатива допомагає бійцям [ Редагувати ]
Військовозобов'язані в Україні віднедавна отримали можливість обирати собі місце служби та спеціальність у рамках ініціативи Міністерства оборони "Будь собою". Про те, як проходить підготовка бійців та ким вони себе бачать у війську - розказали нашим кореспондентам.
Дмитро - один з тих, хто не думав пов'язувати життя з військовою службою. Та отримавши повістку, не вагаючись мобілізувався.
Дмитро Состін, військовослужбовець ЗСУ:
Можна сказати, що в армії я себе знайшов. Я багато професій поміняв, багато чим займався. В армії цікаво, тут можна розвиватися в будь-якому направленні.
Нині разом з іншими бійцями чоловік проходить базову військову підготовку.
Дмитро Состін, військовослужбовець ЗСУ:
Інструктора бойові. Вони всі були в бойових діях, у них маса свого досвіду, маса переданого досвіду. В нас інструктор танкіст - я багато чого нового про танки узнав. Штурмовик - наш взводний. Всі, ні кривого слова не скажуть. Так, я багато чого не знав, не понімав, задав дурні питання, на мене не кричали
А от Павло у центр комплектування прийшов добровільно. В нього за плечима - строкова служба. Втім спершу потрапив таки у навчальний центр.
Павло Чеботарьов, військовослужбовець ЗСУ:
Без базової підготовки нікуди не відправляють, це взагалі якісь міфи. Я скільки хлопаків знаю - база, фах, і тоді тільки. Після того, як ще можуть відправити за кордон навчатися. Без цього нікуди не відправляють. Навіщо там люди, які не підготовлені?
Дмитро Состін, військовослужбовець ЗСУ:
Начальство дивиться, до чого у тебе є хист, як мені роз'ясняли, і вже від того відштовхуються. Не хватає офіцера, а у тебе є здатність - тебе оформляють на офіцерські курси, влучно стріляєш, хороші постріли - можеш стати кулеметником, добре орієнтуєшся на місцевості - можеш піти в розвідку.
У Міністерстві оборони вирішили допомогти військовозобов'язаним вибирати місце служби та фах. На сайті army.gov.ua можна знайти поточні вакансії в різних підрозділах.
У командуванні Збройних сил України переконані - такий підхід дозволить ефективніше укомплектовувати підрозділи та знайти більше потрібних і вмотивованих фахівців.
Павло Чеботарьов, військовослужбовець ЗСУ:
ФПВ. Зараз у нас війна іде більше на ФПВ-дрони. От нам потрібні дуже гарні спеціалісти зараз. ФПВ або інженер, сапери.
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