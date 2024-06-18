Військовозобов'язані в Україні віднедавна отримали можливість обирати собі місце служби та спеціальність у рамках ініціативи Міністерства оборони "Будь собою". Про те, як проходить підготовка бійців та ким вони себе бачать у війську - розказали нашим кореспондентам.

Дмитро - один з тих, хто не думав пов'язувати життя з військовою службою. Та отримавши повістку, не вагаючись мобілізувався.

Дмитро Состін, військовослужбовець ЗСУ:

Можна сказати, що в армії я себе знайшов. Я багато професій поміняв, багато чим займався. В армії цікаво, тут можна розвиватися в будь-якому направленні.

Нині разом з іншими бійцями чоловік проходить базову військову підготовку.

Дмитро Состін, військовослужбовець ЗСУ:

Інструктора бойові. Вони всі були в бойових діях, у них маса свого досвіду, маса переданого досвіду. В нас інструктор танкіст - я багато чого нового про танки узнав. Штурмовик - наш взводний. Всі, ні кривого слова не скажуть. Так, я багато чого не знав, не понімав, задав дурні питання, на мене не кричали

А от Павло у центр комплектування прийшов добровільно. В нього за плечима - строкова служба. Втім спершу потрапив таки у навчальний центр.

Павло Чеботарьов, військовослужбовець ЗСУ:

Без базової підготовки нікуди не відправляють, це взагалі якісь міфи. Я скільки хлопаків знаю - база, фах, і тоді тільки. Після того, як ще можуть відправити за кордон навчатися. Без цього нікуди не відправляють. Навіщо там люди, які не підготовлені?

Дмитро Состін, військовослужбовець ЗСУ:

Начальство дивиться, до чого у тебе є хист, як мені роз'ясняли, і вже від того відштовхуються. Не хватає офіцера, а у тебе є здатність - тебе оформляють на офіцерські курси, влучно стріляєш, хороші постріли - можеш стати кулеметником, добре орієнтуєшся на місцевості - можеш піти в розвідку.

У Міністерстві оборони вирішили допомогти військовозобов'язаним вибирати місце служби та фах. На сайті army.gov.ua можна знайти поточні вакансії в різних підрозділах.

У командуванні Збройних сил України переконані - такий підхід дозволить ефективніше укомплектовувати підрозділи та знайти більше потрібних і вмотивованих фахівців.

Павло Чеботарьов, військовослужбовець ЗСУ: