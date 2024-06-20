Загальний коефіцієнт народжуваності знизився з 3,3 дитини на жінку в 1960 році до 1,5 дитини в 2022 році. Рівень народжуваності у деяких розвинених країнах світу різко впав і, ймовірно, залишиться на низькому рівні через економічні проблеми. Про це йдеться у звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), повідомляє Reuters.

Повідомляється, що багато людей вирішують народжувати дітей пізніше або взагалі їх не мати.

Як молоді чоловіки, так і жінки все частіше знаходять сенс життя поза батьківством.

Загальний коефіцієнт народжуваності знизився з 3,3 дитини на жінку в 1960 році до 1,5 дитини в 2022 році.

Хоча розвинені країни використовують різні варіанти політики для підтримки сімей, економічні витрати і довгострокова фінансова невизначеність, пов'язані з народженням дітей, продовжують істотно впливати на рішення стати батьками, - сказав Стефано Скарпетта, голова Директорату ОЕСР з питань зайнятості, праці та соціальних питань.

Особливо низький сумарний коефіцієнт народжуваності був зафіксований у Кореї - 0,7, а також в Італії та Іспанії - 1,2 дитини на одну жінку. Найвищий показник був зафіксований в Ізраїлі - 2,9, у Мексиці і Франції - по 1,8.

Середній вік жінок, які народжують, зріс з 28,6 років у 2000 році до 30,9 років у 2022 році.

Якщо порівнювати жінок, народжених у 1935 і 1975 роках, то відсоток бездітних жінок подвоївся в Естонії, Італії, Японії, Литві, Польщі, Португалії та Іспанії.

Тиск необхідності бути хорошими батьками, що означає присвячувати час вихованню дітей, також спонукає молодих людей відкладати або уникати створення сім'ї, йдеться у звіті.

Якісні дані з Європи свідчать про те, що однією з важливих причин, чому деякі жінки у віці до тридцяти років вирішують відкласти народження дітей, є те, що вони не вірять, що зможуть відповідати ідеалу материнства.

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