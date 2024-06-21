У Києві, на Північному мосту через річку Дніпро, буде частково обмежений рух транспорту. З 21 червня по 10 серпня там проводитимуть ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба "Київавтодору".

У зв’язку з необхідністю виконання робіт з поточного ремонту, на Північному мосту буде частково обмежений рух транспорту у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Зазначається, що обмеження будуть діяти у період з 12.00 21 червня до 00.00 10 серпня.

Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Раніше ми писали про те, що у Києві обвалилася частина Повітрофлотського шляхопроводу,