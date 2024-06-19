У Києві сьогодні, 19 червня, обвалилася пішохідна частина Повітрофлотського шляхопроводу. Це вплинуло на рух громадського транспорту.

Український економіст та депутат Андрій Вітренко заявив, що в цей час мер міста Віталій Кличко "розважається за кордоном, розказує німцям про свої здобутки та показує смішні меми".

"Ви запитаєте, чи приведе це до тями директора міста? Звісно ні", - написав він.