У Києві обвалилася частина Повітрофлотського шляхопроводу, поки "Кличко розважається за кордоном" - депутат [ Редагувати ]
У Києві сьогодні, 19 червня, обвалилася пішохідна частина Повітрофлотського шляхопроводу. Це вплинуло на рух громадського транспорту.
Український економіст та депутат Андрій Вітренко заявив, що в цей час мер міста Віталій Кличко "розважається за кордоном, розказує німцям про свої здобутки та показує смішні меми".
"Ви запитаєте, чи приведе це до тями директора міста? Звісно ні", - написав він.
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