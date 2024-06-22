У суботу, 22 червня, в Україні буде спекотно до +33 градусів. Причому дощі ймовірні на заході та ще в кількох областях.

Про це свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

22 червня в Україні безальтернативно сухою буде погода у південній частині України. Сьогодні дощі та грози - на заході плюс Вінницька та Житомирська області. У Карпатах можливі сильні зливи.

Температура повітря в Україні сьогодні в денні години передбачається в межах +25....+30 градусів, на півдні та південному заході в суботу +29....+33 градуси.

У Києві 22 червня без дощу та +28 градусів.

Пил із Сахари над Україною

Днями в соцмережах з'явилася інформація про нібито нову хвилю пилу, що прямує з африканської пустелі Сахара в Україну і, зокрема, очікується над Києвом.

Частина українців могла повірити в це, оскільки подібне явище для України вже не дивина. Пил із Сахари над Україною фіксували у квітні. Тоді деякі люди скаржилися на нездужання, яке виражалося проблемами дихальних шляхів.

Раніше ми писали про те, що в Києві обмежать рух на Північному мосту.