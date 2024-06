Модуль китайського місячного зонда "Чан'є-6" доставив на Землю зразки ґрунту, зібрані на зворотному боці Місяця. Про це повідомило Китайське національне космічне управління.

Капсула з ґрунтом, скинута з зонда на парашуті, приземлилася на півночі Китаю в автономному районі Внутрішня Монголія. Відео посадки опублікував китайський телеканал CGTN.

China's Chang'e-6 lunar probe landed in the northern Chinese region of Inner Mongolia around 6am GMT on June 25, making the country the first to bring back samples from the moon's far side.#China #lunar #moon #space #spaceexploration pic.twitter.com/O0qOuRbEJB