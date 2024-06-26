Модуль китайського місячного зонда "Чан'є-6" доставив на Землю зразки ґрунту, зібрані на зворотному боці Місяця. Про це повідомило Китайське національне космічне управління.

Капсула з ґрунтом, скинута з зонда на парашуті, приземлилася на півночі Китаю в автономному районі Внутрішня Монголія. Відео посадки опублікував китайський телеканал CGTN.

China's Chang'e-6 lunar probe landed in the northern Chinese region of Inner Mongolia around 6am GMT on June 25, making the country the first to bring back samples from the moon's far side.#China #lunar #moon #space #spaceexploration pic.twitter.com/O0qOuRbEJB — CGTN Europe (@CGTNEurope) June 25, 2024

Китай став першою країною, яка зібрала та доставила на Землю зразки ґрунту з зворотного боку Місяця. Це перші зразки з 1976 року. До Китаю місячний ґрунт на Землю доставляли лише США та СРСР.

Місія "Чан'є-6" тривала 53 дні. Космічний апарат запустили на Місяць з космодрому Веньчан на південному китайському острові Хайнань 3 травня.

2 червня апарат здійснив посадку в кратері Аполлон у районі Південного полюса на звороті Місяця, який утворився майже 4 млрд років тому.

Зібравши зразки ґрунту за допомогою дриля та роботизованої руки, апарат 4 червня злетів з поверхні та вийшов на місячну орбіту. Там зонд провів 13 днів, очікуючи на можливість повернутися на Землю.

Геолог Зонгю Юе з Китайської академії наук вважає, що доставлені зразки "дадуть відповідь на одне з фундаментальних наукових питань, пов'язаних з вивченням Місяця: яка геологічна активність відповідальна за відмінності між двома сторонами".

росія влітку 2023 року вперше за майже 50 років запустила ракету з автоматичною станцією "Луна-25", яка мала сісти на поверхні супутника. Однак станція розбилася, зіткнувшись з поверхнею Місяця.

Нагадаємо, NASA відклало запуск на Місяць місії Artemis 1.