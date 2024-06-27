Смерть аташе США у Києві: у Держдепі назвали попередні дані щодо причини трагедії [ Редагувати ]
Представник Державного департаменту США Метью Міллер підтвердив інформацію про смерть у Києві аташе американського посольства в Україні. За попередніми даними, дипломат, чиє тіло нещодавно було виявлено у готелі Hilton, помер природною смертю.
Про це повідомив на брифінгу речник Держдепу США Метью Міллер у Вашингтоні.
В ході виступу перед представниками ЗМІ він заявив, що американська сторона може "підтвердити смерть держслужбовця США, який був підпорядкований керівнику місії в посольстві в Києві".
Він також висловився щодо причини, яка могла призвести до смерті атташе посольства.
"Є розуміння, що він помер природною смертю", - заявив Міллер.
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