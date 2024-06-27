Представник Державного департаменту США Метью Міллер підтвердив інформацію про смерть у Києві аташе американського посольства в Україні. За попередніми даними, дипломат, чиє тіло нещодавно було виявлено у готелі Hilton, помер природною смертю.

Про це повідомив на брифінгу речник Держдепу США Метью Міллер у Вашингтоні.

В ході виступу перед представниками ЗМІ він заявив, що американська сторона може "підтвердити смерть держслужбовця США, який був підпорядкований керівнику місії в посольстві в Києві".

Він також висловився щодо причини, яка могла призвести до смерті атташе посольства.

"Є розуміння, що він помер природною смертю", - заявив Міллер.