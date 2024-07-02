Донецький степ розжарений тридцятиградусною спекою. Це напрямок Часового Яру - їхати треба дуже швидко. Бо полює тут на українських захисників і приціл ворога, і дрони з неба. Тож пригальмовувати небезпечно для життя.

Ми не завжди все бачимо. Одні дивляться і кажуть, що небо чисте, а другі десь побачать. Ми стараємось проскочити швидко.

Чим ближче до позицій, тим більші вирви від обстрілів. Ми їдемо на польове розташування артилерії. Росіяни періодично пробивають ці посадки. Іноді, кажуть хлопці, приходи дуже близько.

Денис, військовослужбовець ЗСУ:

Тут приліт був, тут гатили так, що аж в бліндаж двері відкрили, повний бліндаж був пилюки, але як завжди всі на позитиві.

Через це більшість часу артилеристи перебувають в замаскованому укритті. Майже кожну годину надходить попередження: в небі ворожий безпілотник, всім зберігати маскування. Щільність ворожих дронів зашкалює.

Федір, військовослужбовець ЗСУ:

Дуже сильно моніторять, двадцять чотири на сім, ще не встигли вийти й в роботі себе показати, як чуємо, що над нами є вже якісь літачки.

Ці військовослужбовці воюють, чи працюють, як вони самі кажуть, на радянській ще гаубиці Д-30. Гармата стара, але в цілому надійна. А при використанні із коригуванням аеророзвідки ще й дуже ефективна. Звісно, цілі бувають різні, але здебільшого це ворожа штурмова піхота.

Михайло, військовослужбовець ЗСУ:

Вони постійно змінюють тактику, працюють то великими групами, то маленькими. То по одному, по два пересуваються, стараються десь заховатись, залізти. Обирають собі якусь точку, скупчуються і пробують тоді наступати. Переважно працюємо по живій силі.

І ось лунає команда: відкрити вогонь. Артелеристам надходять координати - вони по них відпрацьовують. Ціль - чергова російська штурмова група.

Далі докоригування - і ще один снаряд відправляється до ворога

Гармаші стріляють короткими серіями, адже в момент вогню позиція найбільш сильно демаскується. І в основному, коли розвідка доповідає, що в небі зараз немає ворожих дронів. Після цього розрахунок ховається в укриття. На вулиці спека й розжарений порох та пісок після пострілів. Але це все одно краще, ніж зима - жартують бійці.