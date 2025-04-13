У березні 2025 року ChatGPT став найбільш скачуваним застосунком у світі, він вперше випередив TikTok та Instagram. За даними Appfigures, застосунок ід OpenAI за місяць встановили 46 млн разів - це на 28% більше, ніж у лютому.

Instagram, який належить корпорації Meta, опустився на друге місце в загальносвітовому рейтингу, а TikTok - на третє.

До топ-10 застосунків за завантаженнями також увійшли WhatsApp, Telegram і Threads, а загалом користувачі завантажили 339 млн застосунків - на 40 млн більше, ніж у лютому.

Зростання популярності ChatGPT пов'язують із оновленням функцій генерації зображень - користувачі почали масово створювати вірусні картинки у стилі Studio Ghibli. Також OpenAI покращила голосовий режим та послабила модерацію візуального контенту.

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Перша версія ChatGPT, яку OpenAI розробляла з 2015 року, була запущена 30 листопада 2022 року. У лютому 2023-го, за даними OpenAI, кількість користувачів чат-бота на основі GPT-4, запущеного того ж року, сягнула 100 млн осіб.

На початку квітня 2024 року OpenAI відкрила доступ до ChatGPT без реєстрації, а у травні представила нову модель штучного інтелекту GPT-4o.

Також компанія представила нейромережу для створення художньої прози та планує додати генератор відео Sora у ChatGPT.