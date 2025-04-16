США знизили до $100 млрд вимоги щодо повернення Києвом "боргу" - Bloomberg [ Редагувати ]
США пом'якшили вимоги щодо суми, яку вимагають від України в якості "боргу" за надану адміністрацією Байдена допомогу. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
Тепер замість $300 млрд від Києва вимагають повернути майже $100 млрд. Цьому рішенню передували переговори двох сторін минулого тижня, зазначили в агентстві. Українська влада та адміністрація Білого дому від коментарів з цього приводу відмовилися.
За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, українська сторона виступила з пропозицією щодо рідкісноземельної угоди, і переговори ще тривають.
Ми дуже, дуже близькі. Підписання може бути навіть цього тижня.
Технічні консультації США та України, що відбулися 11-12 квітня, виявилися досить конструктивними, уточнило одне з джерел Bloomberg.
Як стверджує інший співрозмовник агентства, спочатку Вашингтон хотів розглядати витрачені на допомогу Києву гроші як інвестицію у фонд країни. У результаті Україні вдалося відмовити США від цього кроку.
Про $300 млрд боргу Києва президент США Дональд Трамп заговорив наприкінці лютого. Тоді президент Зеленський відкинув позицію Трампа про те, що надану США військову допомогу слід розглядати як кредит, який має бути погашений у рамках угоди. Офіційний Київ розцінює попередню підтримку з боку США як грант.
по темі
З москви надходять меседжі, які показують, що кремль не готовий до реального миру. Що кажуть відкрито і що залишається за кадром - розповість наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.
Таке побажання від Сполучених Штатів привіз у Брюссель державний секретар США Марко Рубіо. Цього тижня він узяв участь у засіданні міністрів закордонних справ Альянсу. Воно, окрім іншого, було присвячене подальшій допомозі Україні. Найпомітніші заяви з полів цієї зустрічі - далі у сюжеті.
Обладнали її за підтримки всеукраїнського проєкту "Розумний город". Старшокласники сіють, доглядають та продають різні сорти мікрозелені. Як усе відбувається - покажуть мої колеги.
Американська влада хоче взяти під контроль український транзитний газопровід, який проходить по території України до Європи. Вони вимагають цього від української влади, повідомляє Reuters.
Вашингтон хоче претендувати на весь прибуток спільного інвестиційного фонду країн доки Київ не поверне суму, "принаймні еквівалентну спрямованій від США допомоги".