Організатори премії World Car Awards ("Всесвітній автомобіль року") у рамках Нью-Йоркського міжнародного автосалону оголосили список переможців у шести номінаціях. До журі конкурсу увійшли 96 автомобільних журналістів із 30 країн.

Головним переможцем визнали міський електричний кросовер Kia EV3. Kia EV3 набрав більше голосів, ніж інші фіналісти - BMW X3 та Hyundai Inster/Casper Electric.

Найкращий автомобіль - Kia EV3

Моделі у цій категорії мають відповідати наступним критеріям: коштувати дешевше автомобілів класу люкс, а також продаватися як мінімум на двох континентах та на двох основних ринках (Китай, Європа, Індія, Японія, Корея, Латинська Америка чи США), а їхній обсяг виробництва має бути не меншим за 10 тис. одиниць на рік. В інших категоріях тираж може бути нижчим.

Це друга перемога Kia у головній номінації World Car Awards та третя для марки в її історії. Торік найвища нагорода дісталася Kia EV9, а у 2020-му - Kia Telluride.

У категорії електромобілів нагороду забрав бюджетний Hyundai Inster/Casper Electric, у трійку потрапили Kia EV3 та Porsche Macan Electric.

Кращий електромобіль - Hyundai Inster/Casper Electric

У номінації "Люксовий автомобіль" перемогу здобув електричний Volvo EX90, журі обирало між ним і двома Porsche - Macan та Panamera.

Найкращий люксовий автомобіль - Volvo EX90

Серед спорткарів перемога дісталася Porsche 911 Carrera GTS, який змагався з BMW M5 та Porsche Taycan Turbo GT.

Найкращий спорткар - Porsche 911 Carrera GTS

У категорії "Міський автомобіль" нагороду присудили китайському електромобілю BYD Seagull/Dolphin Mini, за кількістю голосів він випередив Hyundai Inster/Casper Electric та MINI Cooper Electric.

Найкращий міський електромобіль - BYD Seagull/Dolphin Mini

Окрема номінація була присвячена кращому дизайну - володарем премії став Volkswagen ID. Buzz, він обійшов Toyota Land Cruiser/LC 250 та Kia EV3.

Найкращий дизайн - Volkswagen ID. Buzz