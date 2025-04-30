Останній дзвоник у школах Києва пролунає 30 травня. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У травні для учнів 11-х класів запропонують альтернативні моделі навчання з індивідуалізовано-груповим підходом замість традиційної класно-урочної системи.

Після останніх дзвоників, у період з 31 травня до 30 червня заклади освіти зосередяться на компенсаторних заняттях, допомозі в подоланні освітніх втрат і розривів, заходах із соціально-психологічної адаптації для учнів 1-10-х класів.

Також для них будуть організовані літні курси творчого розвитку, мовні клуби, навчальні практики з предмета "Захист України", тренінги з тактичної медицини, безпеки життєдіяльності, мінної безпеки, кібербезпеки та інші активності, актуальні в умовах сьогодення.

Видача документів про освіту відбудеться з урахуванням безпекової ситуації:

свідоцтва про здобуття початкової освіти учні отримають з 2 до 6 червня,

базової середньої - з 11 до 14 червня,

повної загальної середньої освіти - з 18 до 21 червня.

Нагадаємо, що Міносвіти офіційно скоротило літні канікули. Вони розпочнуться 1 липня 2025 року і триватимуть два місяці замість звичних трьох. Початок нового навчального року - 1 вересня 2025 року.