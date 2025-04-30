У КМДА назвали дату останнього дзвоника у столичних школах [ Редагувати ]
Джерело: Вечірній Київ
Останній дзвоник у школах Києва пролунає 30 травня. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
У травні для учнів 11-х класів запропонують альтернативні моделі навчання з індивідуалізовано-груповим підходом замість традиційної класно-урочної системи.
Після останніх дзвоників, у період з 31 травня до 30 червня заклади освіти зосередяться на компенсаторних заняттях, допомозі в подоланні освітніх втрат і розривів, заходах із соціально-психологічної адаптації для учнів 1-10-х класів.
Також для них будуть організовані літні курси творчого розвитку, мовні клуби, навчальні практики з предмета "Захист України", тренінги з тактичної медицини, безпеки життєдіяльності, мінної безпеки, кібербезпеки та інші активності, актуальні в умовах сьогодення.
Видача документів про освіту відбудеться з урахуванням безпекової ситуації:
- свідоцтва про здобуття початкової освіти учні отримають з 2 до 6 червня,
- базової середньої - з 11 до 14 червня,
- повної загальної середньої освіти - з 18 до 21 червня.
Нагадаємо, що Міносвіти офіційно скоротило літні канікули. Вони розпочнуться 1 липня 2025 року і триватимуть два місяці замість звичних трьох. Початок нового навчального року - 1 вересня 2025 року.
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