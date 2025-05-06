Понад 100 безпілотників атакували 11 російських регіонів [ Редагувати ]
Москву атакували українські безпілотники, уламки одного з них впали біля житлових будинків Каширського шосе, повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.
За його словами, на місці падіння уламків серйозних пошкоджень та постраждалих немає. Телеграм-канали опублікували відео з місця падіння, судячи з якого в районі будинку 26 по Каширському шосе вибило шибки в місцевому магазині.
Впродовж ночі мер Москви п'ять разів повідомляв про атаку безпілотників.
Міноборони росії заявило, що за ніч сили ППО знищили та перехопили 105 українських безпілотників над 11 областями, включаючи прикордонні регіони, а також Самарську, Липецьку, Пензенську, Володимирську та Калузьку область. Над московським регіоном, за даними відомства, збили 19 безпілотників.
Вночі запроваджувалися обмеження на роботу всіх чотирьох московських аеропортів (Шереметьєво, Домодєдово, Внуково, Жуковський).
Також було зачинено аеропорти в Калузі, Самарі, Іваново, Нижньому Новгороді, Ярославлі, Саратові, Волгограді, Казані та Нижньокамську. Загалом 13 летовищ.
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