Двоє мотогонщиків - англієць Оуен Дженнер та новозеландець Шейн Річардсон - загинули внаслідок аварії на змаганнях British Supersport Championship у графстві Чешир. Про це повідомляється на сайті траси Oulton Park, де проводились перегони.

21-річний Дженнер та 29-річний Річардсон потрапили до масового завалу з 11 гонщиків на першому колі. Перегони негайно зупинили, і на трасу були направлені медичні служби.

Оуен Дженнер і Шейн Річардсон

Дженнеру надали допомогу на трасі, а потім доставили до окружного медичного центру, де, незважаючи на подальшу реанімацію, він помер від травми голови.

Річардсону спочатку надали допомогу на трасі, а потім доставили до окружного медцентру, перш ніж перевели до лікарні Royal Stoke University Hospital з важкими травмами грудей. Він помер до прибуття туди.

Том Танстолл перебуває у лікарні Royal Stoke з тяжкими травмами спини та живота, ще п'ятьох гонщиків перевели до окружного медичного центру з незначними травмами.