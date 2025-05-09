Хабі Алонсо оголосив про ухід з посади головного тренера леверкузенського "Баєра" після закінчення сезону. Про це повідомляється на сайті німецького клубу.

Іспанець очолював "Баєр" останні два з половиною роки. З командою він виграв чемпіонат Німеччини, Кубок та Суперкубок країни. Нинішнього сезону команда йде на другому місці у Бундеслізі.

На інші титули команда не претендує: з Ліги чемпіонів вона вилетіла у чвертьфіналі, з Кубка Німеччини - у півфіналі.

Контракт Алонсо був розрахований до літа 2026 року, але в "Байєрі" виконали бажання іспанця розірвати угоду.

Минулого сезону "Баєр" став чемпіоном Німеччини вперше у своїй історії, достроково оформивши чемпіонство за п'ять турів до кінця, не зазнавши жодної поразки за весь турнір. ​Під керівництвом Хабі Алонсо "Баєр" завоював більше трофеїв, ніж за 117 років до його призначення.

Також "Баєр" дійшов до фіналу Ліги Європи, де обірвалася його безпрограшна серія з 51 матчу.

За даними видання Marca, 43-річний Хабі Алонсо очолить мадридський "Реал", де змінить Карло Анчелотті.