Італійський футбольний тренер Карло Анчелотті оголосив, що робота в мадридському клубі "Реал" стане завершенням його кар'єри. Про це повідомив італійський футбольний журналіст Фабриціо Романо, передає Sportskeeda.

Після "Реалу" я піду на пенсію. Цей розділ завершить мою кар'єру тренера. "Реал Мадрид" - це найвищий рівень, тому є сенс вважати цей клуб кінцем моєї кар'єри.

63-річний Анчелотті - перший і єдиний головний тренер, який чотири рази вигравав Лігу чемпіонів UEFA.

Тренером мадридського "Реалу" Карло Анчелотті став вдруге. Раніше він тренував іспанський клуб із 2013 по 2015 рік. Вдруге Анчелотті очолив "Реал" у 2021 році.

Карло Анчелотті також тренував італійські "Ювентус" і "Мілан", англійський "Челсі", французький "Парі Сен-Жермен" та інші клуби.