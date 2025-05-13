Трамп в ультимативній формі вимагає прямих переговорів України та росії - Віткофф [ Редагувати ]
Президент США Дональд Трамп наполягає на прямих переговорах України та росії щодо завершення війни в Україні. Про це заявив його спецпосланець Стівен Віткофф в інтерв'ю порталу Breitbart.
Якщо Київ та кремлівський режим не підуть на прямі переговори, то Вашингтон вийде з переговорного процесу, зазначив Віткофф.
Президент висунув обом сторонам ультиматум, що без цих прямих переговорів, якщо вони не відбудуться швидко, Штатам потрібно дистанціюватися від цього конфлікту і просто не втручатися. Це те, у чому ми хочемо виступити посередниками. Не ми розпочали війну, але ми хочемо допомогти її закінчити.
Віткофф зазначив, що вихід США з переговорів "буде поганим результатом" для всіх сторін. Адміністрація США також переконана, що мирна угода не може бути без схвалення володимира путіна.
Віткофф також перерахував, які питання потребують вирішення у рамках врегулювання військового конфлікту через російську агресію. Основними темами він назвав питання окупованих українських територій, Запорізьку атомну електростанцію, використання Україною гирла Дніпра та можливість виходу до Чорного моря
Інтерв'ю було записано 8 травня. 10 травня лідери Франції, Німеччини, Польщі та Британії під час візиту до Києва закликали москву погодитись на 30-денне припинення вогню без попередніх умов.
У ніч проти 11 травня путін запропонував Україні поновити прямі переговори у Стамбулі 15 травня. Президент України Володимир Зеленський назвав пропозицію добрим знаком, але додав, що спочатку розраховує на припинення вогню з 12 травня. Подібну умову підтримують і європейські країни.
У кремлі зауважили, що угоду про припинення вогню можна буде досягти під час переговорів. Зеленський закликав до прямих переговорів з путіним.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецька влада готова до організації переговорів, і закликав не проґавити можливість завершити війну.
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