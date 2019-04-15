В индийском городе Балагхат, штат Мадхья-Прадеш, строитель выжил после того, как его голову пронзил металлический прут, сообщает издание Daily Mail.

Санджай Бахе (Sanjay Bahe) не удержался на строительных лесах и упал в колодец. Голову 21-летнего рабочего насквозь пробил железный штырь. Прут вонзился ему в правый висок и вышел с левой стороны лба. Пострадавшего немедленно доставили в больницу.

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Его давление снизилось до критических значений, операцию в течение полутора часов проводили несколько нейрохирургов, в результате удалось извлечь штырь, не повредив основные мозговые артерии.

Доктор Прамод Гири (Pramod Giri) объяснил, что главной задачей врачей было не повредить сосуды во время операции, чтобы не спровоцировать кровотечение.

Фото: кадр видео "India Photo Agency"

По словам Гири, единственное возможное осложнение, которое может возникнуть у пациента - посттравматический менингит. Однако врачи сделают все, чтобы предотвратить это.

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