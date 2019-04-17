Китайських школярів навчають жити на Марсі [ Редактировать ]
Чому британські еко-активісти борються зі зміною клімату - в метро? Який шашлик коштує 13 мільйонів євро? Та хто захистить Землю від астероїдів? Про це та інше - в нашому огляді.
***
Третій день поспіль не вщухають еко-протести в Лондоні. До поліцейських відділків запроторили майже три сотні активістів. Сьогодні протестувальники дісталися лондонської підземки. Двоє з них залізли на потяг із плакатом - "кліматичний надзвичайний стан". Ще один - приклеїв руки до вікна. У такий радикальний спосіб мітингувальники намагаються звернути увагу уряду на екологічні проблеми.
***
Кишенькові гроші від держави. У Польщі з 1 липня всі діти та молодь до 18 років матимуть право щомісяця отримувати 500 злотих - це майже 120 євро. Досі таку допомогу призначали тільки на другу й кожну наступну дитину в родині. Нинішній крок зроблено в рамках урядової програми "Родина 500+", мета якої - поліпшення демографічної та економічної ситуації в країні. Нині пільги від програми зможуть отримати майже 7 мільйонів польських дітей.
***
Поплатилися за барбекю. По 13,5 мільйонів євро штрафу повинні сплатити двоє італійських студентів. За те, що спричинили масштабну лісову пожежу біля озера Комо в грудні торік. 22-річні хлопці не загасили багаття біля заміського будинку. Через це вигоріло понад 1000 гектарів лісу й кілька будинків, гасили полум'я не один день. Студенти ж кажуть, що з них зробили "цапів-відбувайлів" замість того, аби шукати справжні причини пожежі.
***
Небезпечний улюбленець. В Австралії домашній олень напав на своїх господарів. Чоловік від травм загинув, жінка - в лікарні у критичному стані. 47-річний Пол Макдональд пішов у вольєр годувати оленя, коли той зненацька накинувся на нього. Дружина Пола намагалася йому допомогти, утім - ледь врятувалася сама. Поліція застрелила тварину. Олень прожив у Макдональдів шість років і раніше агресивно не поводився.
***
Захистити Землю від астероїдів узялися SpaceX і NASA. Для цього вирішили створити космічний апарат під назвою "ДАРТ" вартістю 61 мільйон доларів. Його запустять у червні 2021 року на борту ракети Falcon 9. Апарат має змінити траєкторію подвійного астероїда, який у жовтні 2022 підійде до Землі критично близько - всього на кілька мільйонів кілометрів.
***
Робота, який сортує сміття створили у Масачусетському технологічному інституті у США. Він "на дотик" розрізняє метал, папір і пластик - за допомогою пінцету, обладнаного сенсорами. Випробування приладу показали: він правильно розкладає 85 відсотків сміття.
***
Тор і Спайдермен спостерігали за волевиявленням на острові Балі. Місцева виборча дільниця запросила супергероїв, аби збільшити явку і розважити людей, які приходять голосувати. Індонезія - обирає нового президента і парламент. Голос можуть віддати 192 мільйони людей. Тож це наймасштабніші одноденні вибори у світі.
***
Відчути життя в марсіанських умовах пропонують китайським школярам. В пустелі Гобі побудували симулятор "червоної планети". У ньому є житлові приміщення, теплиці, диспетчерська і навіть тренажерні зали. Відвідувачі оглядають усі принади у скафандрах. Тамтешня влада сподівається за наступні 10 років прийняти на базі "Марс-1" два мільйони туристів.
по теме
Небезпечний астероїд: SpaceX і NASA оприлюднили нову загрозу для людства
Якщо створена спільними зусиллями космічна зброя не виправдає сподівань, дослідникам доведеться шукати іншого способу захистити планету від небезпечного космічного об'єкту
Австралія видобуватиме воду на Місяці
За задумом австралійських науковців, завдяки цій воді можуть скоротитися її витрати для місій на Марс та інші планети, що перетворить наш супутник на перевалочний пункт у космічних подорожах
Китай вивів на орбіту новітній супутник
Цей сателіт ретранслюватиме дані вимірювання для керованих космічних апаратів, супутників та ракет-носіїв
Китай успішно вивів на орбіту комунікаційний супутник
Цей сателіт ретранслюватиме дані вимірювання для керованих космічних апаратів, супутників та ракет-носіїв
Чому обласні адміністрації гальмують закупівлю обладнання для школярів?
Під загрозою зриву вчасних закупівель обладнання для першого класу Нової української школи опинилися 5 областей. Виділені державою гроші ніяк не можуть розподілити. Чому та чи вплине це на якість навчання?