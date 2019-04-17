Чому британські еко-активісти борються зі зміною клімату - в метро? Який шашлик коштує 13 мільйонів євро? Та хто захистить Землю від астероїдів? Про це та інше - в нашому огляді.

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Третій день поспіль не вщухають еко-протести в Лондоні. До поліцейських відділків запроторили майже три сотні активістів. Сьогодні протестувальники дісталися лондонської підземки. Двоє з них залізли на потяг із плакатом - "кліматичний надзвичайний стан". Ще один - приклеїв руки до вікна. У такий радикальний спосіб мітингувальники намагаються звернути увагу уряду на екологічні проблеми.

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Кишенькові гроші від держави. У Польщі з 1 липня всі діти та молодь до 18 років матимуть право щомісяця отримувати 500 злотих - це майже 120 євро. Досі таку допомогу призначали тільки на другу й кожну наступну дитину в родині. Нинішній крок зроблено в рамках урядової програми "Родина 500+", мета якої - поліпшення демографічної та економічної ситуації в країні. Нині пільги від програми зможуть отримати майже 7 мільйонів польських дітей.

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Поплатилися за барбекю. По 13,5 мільйонів євро штрафу повинні сплатити двоє італійських студентів. За те, що спричинили масштабну лісову пожежу біля озера Комо в грудні торік. 22-річні хлопці не загасили багаття біля заміського будинку. Через це вигоріло понад 1000 гектарів лісу й кілька будинків, гасили полум'я не один день. Студенти ж кажуть, що з них зробили "цапів-відбувайлів" замість того, аби шукати справжні причини пожежі.

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Небезпечний улюбленець. В Австралії домашній олень напав на своїх господарів. Чоловік від травм загинув, жінка - в лікарні у критичному стані. 47-річний Пол Макдональд пішов у вольєр годувати оленя, коли той зненацька накинувся на нього. Дружина Пола намагалася йому допомогти, утім - ледь врятувалася сама. Поліція застрелила тварину. Олень прожив у Макдональдів шість років і раніше агресивно не поводився.

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Захистити Землю від астероїдів узялися SpaceX і NASA. Для цього вирішили створити космічний апарат під назвою "ДАРТ" вартістю 61 мільйон доларів. Його запустять у червні 2021 року на борту ракети Falcon 9. Апарат має змінити траєкторію подвійного астероїда, який у жовтні 2022 підійде до Землі критично близько - всього на кілька мільйонів кілометрів.

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Робота, який сортує сміття створили у Масачусетському технологічному інституті у США. Він "на дотик" розрізняє метал, папір і пластик - за допомогою пінцету, обладнаного сенсорами. Випробування приладу показали: він правильно розкладає 85 відсотків сміття.

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Тор і Спайдермен спостерігали за волевиявленням на острові Балі. Місцева виборча дільниця запросила супергероїв, аби збільшити явку і розважити людей, які приходять голосувати. Індонезія - обирає нового президента і парламент. Голос можуть віддати 192 мільйони людей. Тож це наймасштабніші одноденні вибори у світі.

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Відчути життя в марсіанських умовах пропонують китайським школярам. В пустелі Гобі побудували симулятор "червоної планети". У ньому є житлові приміщення, теплиці, диспетчерська і навіть тренажерні зали. Відвідувачі оглядають усі принади у скафандрах. Тамтешня влада сподівається за наступні 10 років прийняти на базі "Марс-1" два мільйони туристів.