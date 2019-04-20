На Дніпропетровщині стріляли у місцевого чиновника: постраждали випадкові перехожі [ Редактировать ]
У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, стріляли в колишнього кандидата на посаду міського голови.
Невідомі з автомобіля відкрили вогонь з обріза по Євгену Найді. Його шпиталізували з пораненням. Постраждали також двоє перехожих. Чоловіку та жінці на місці надали першу медичну допомогу. Їхній стан задовільний.
Злочинців розшукують.
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