В Киеве на проспекте Победы произошла авария с участием пешеходов. Автомобиль Daewoo Lanos влетел в остановку и сбил людей, которые ожидали общественный транспорт, сообщает "Информатор".

Якобы у автомобиля на большой скорости лопнуло правое переднее колесо и он не справился с управлением.

После столкновения автомобиль проехал еще некоторое расстояние, прежде чем остановился в крайней правой полосе. В результате произошедшего травмы получили два человека.

На место происшествия прибыли машина скорой помощи и экипаж патрульной полиции. Медики госпитализировали всех пострадавших. Никакой информации о тяжести травм пока нет - полицейские отказались комментировать произошедшее.

Однако на данный момент оба потерпевших живы. Патрульные ждут прибытия следственно-оперативной группы, которая займется выяснением обстоятельств произошедшего. В частности, им предстоит выяснить состояние, в котором находился водитель Lanos и скорость, с которой он ехал.

Тем временем в центре Киева двое пьяных парней напали на девушку-патрульную, избили ее и угнали полицейский Prius. Также ранее мы сообщали, что на киевском вокзале водитель сбил пешехода.