Членам участковой избирательной комиссии в селе Ледебинское Донецкой области, которая открылась с большим опозданием, грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает "УНН".

Читайте также В Раде хотят отменить депутатскую неприкосновенность в срочном порядке

"Комиссия все же была сформирована, они вышли на работу. Однако, насколько мне известно, там проголосовал только один человек. Все избиратели, которые были закреплены за этой УИК, получили открепительные талоны и осуществили свое избирательное право в других УИК. Уголовное производство на сегодня открыто по части 3 статьи 157 (препятствование осуществлению избирательного права). Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы. Информацию о количестве обвиняемых мы не можем предоставить", - отметили в полиции.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, чтобы выяснить была ли там задолженность перед работниками УИК. Как сообщается, им должны деньги. По словам членов УИК, им не выплатили деньги за работу и поэтому они не смогли сформировать комиссию. Однако, уже после обеда комиссия была сформирована. Не знаю, были это те же люди, или другие пришли", - добавила представитель отдела коммуникации полиции.

Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.

Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.

Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.

Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.

Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.