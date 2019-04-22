В Раде хотят отменить депутатскую неприкосновенность в срочном порядке [ Редактировать ]
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предлагает в четверг, 25 апреля, рассмотреть изменения в Конституцию относительно отмены депутатской неприкосновенности. Об этом она заявила во время Согласительного совета, передает информационный портал ua.today.
"Я настаиваю на том, чтобы мы с вами помогли новой команде, которая только озвучила о том, что они собираются снимать депутатскую неприкосновенность, и проголосовали за это уже в четверг", - сказала Ирина Геращенко.
Первый вице-спикер Верховной Рады подчеркнула, что "этот закон уже принят и вернулся из Конституционного суда".
Ранее сообщалось, что в ПАСЕ рассказали, чего ждут от Владимира Зеленского, а также что ЦИК утвердила сроки местных выборов.
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