Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предлагает в четверг, 25 апреля, рассмотреть изменения в Конституцию относительно отмены депутатской неприкосновенности. Об этом она заявила во время Согласительного совета, передает информационный портал ua.today.

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"Я настаиваю на том, чтобы мы с вами помогли новой команде, которая только озвучила о том, что они собираются снимать депутатскую неприкосновенность, и проголосовали за это уже в четверг", - сказала Ирина Геращенко.

Первый вице-спикер Верховной Рады подчеркнула, что "этот закон уже принят и вернулся из Конституционного суда".

Ранее сообщалось, что в ПАСЕ рассказали, чего ждут от Владимира Зеленского, а также что ЦИК утвердила сроки местных выборов.