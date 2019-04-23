Хвиля псевдомінувань прокотилася напередодні. У Львові з бронетанкового заводу через загрозу вибуху евакуювали понад півтисячі людей. Шукали небезпечні предмети і в Миколаєві на авіаремонтному заводі. Звідти вивели 600 працівників.

А в Харкові до поліції надійшло 14 викликів. Спершу повідомили про замінування Південного залізничного вокзалу. Потім Харківського тракторного заводу, торговельного центру, ресторану та двох шкіл. Усі об'єкти перевірили правоохоронці. Вибухівки не знайшли.

"Поліцейські провели ретельний огляд Харківського тракторного заводу, південного залізничного вокзалу, 2 шкіл, а також ресторану. Під час перевірки оглянуто 60 тисяч кв. метрів прилеглої території та будівлі. Евакуйовано більше півтори тисячі громадян. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - говорить Олена Соболевська, старший інспектор Відділу комунікацій ГУ НП у Харківській області.