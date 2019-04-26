На Шри-Ланке снова прогремели взрывы [ Редактировать ]
В пятницу, 26 апреля, в востоке Шри-Ланки в городе Калмунай прогремели три взрыва. Об этом сообщает News 1st.
Информации о жертвах на данный момент нет.
Напомним, 21 апреля, в день празднования католической Пасхи, на Шри-Ланке в отелях и церквях прогремели восемь взрывов. Министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене заявил, что виновные в террористических атаках были установлены и вскоре будут взяты под стражу. А 23 апреля объявлен днем траура.
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