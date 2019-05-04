Жителей Киева предупреждают об ухудшении погодных условий. В субботу, 4 мая, в столице резко ухудшатся погодные условия. В городе поднимется сильный ветер. Также лучше не выходить на улицу без зонтика или дождевика, поскольку прогнозируют грозу.

В Киеве в течение 4 мая будут грозы. А шквальный ветер достигнет скорости 15-20 метров в секунду. Из-за этого в столице объявили желтый уровень опасности, сообщает "Информатор".

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СИЛЬНЫХ ПОРЫВАХ ВЕТРА

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Раньше сообщалось о том, какой будет погода на эти выходные в Украине.