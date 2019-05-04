Желтый уровень опасности: в Киев движутся грозы и мощный ветер [ Редактировать ]
Жителей Киева предупреждают об ухудшении погодных условий. В субботу, 4 мая, в столице резко ухудшатся погодные условия. В городе поднимется сильный ветер. Также лучше не выходить на улицу без зонтика или дождевика, поскольку прогнозируют грозу.
В Киеве в течение 4 мая будут грозы. А шквальный ветер достигнет скорости 15-20 метров в секунду. Из-за этого в столице объявили желтый уровень опасности, сообщает "Информатор".
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СИЛЬНЫХ ПОРЫВАХ ВЕТРА
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Раньше сообщалось о том, какой будет погода на эти выходные в Украине.
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