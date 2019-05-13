В зоне ООС обнаружили десятки взрывных устройств [ Редактировать ]
За неделю пиротехники обнаружили 74 взрывоопасных предмета в районе ООС и обезвредили их. Об этом сообщили в штабе ООС в Facebook.
Пиротехники обследовали более 64 гектаров территории, где и нашли взрывчатку. Как говорится в сообщении, всего с начала проведения ООС было найдено 19 тыс. взрывоопасных предметов.
Спасатели помогали местным жителям восстановить их дома, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов. В Марьинке и Красногоровке восстановили 10 домов.
Кроме того, было обеспечено функционирование пунктов оказания помощи населению, размещенных в пределах пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей. Там спасатели оказали психологическую и медицинскую помощь 507 людям.
Ранее бывший командующий ООС выступил с заявлением.
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