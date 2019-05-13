На Шри-Ланке ввели комендантский час [ Редактировать ]
В понедельник, 13 мая, власти Шри-Ланки ввели общенациональный комендантский час после серии нападений на мусульман. Об этом сообщает Reuters.
На острове уже второй день толпы нападают на мечети, а также разрушают магазины и предприятия, принадлежащие мусульманам.
"В беспорядках участвуют сотни людей, а полиция и армия просто наблюдают", - заявил в комментарии агентству житель района Коттампития.
В итоге полиция применила слезоточивый газ против нарушителей порядка на северо-западе страны. Комендантский час будет действовать с 21:00 вечера до 4 часов утра по местному времени.
Напомним, 21 апреля, в день празднования католической Пасхи, на Шри-Ланке в отелях и церквях прогремели восемь взрывов. Министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене заявил, что виновные в террористических атаках были установлены и вскоре будут взяты под стражу. А 23 апреля объявлен днем траура.
по теме
На Шри-Ланке запретили носить одежду, закрывающую лицо
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал распоряжение о запрете ношения любого предмета гардероба, который препятствует установлению личности человека по лицу.
Атака на Шрі-Ланку: чи могла влада запобігти терактам?
Пекло у раю. Чи справді влада Шрі-Ланки могла запобігти серії кривавих терактів і коли один із найпопулярніших курортів світу знову стане безпечним для туристів?
США угрожают ЕС санкциями
Министерство обороны США предупредило ЕС о возможности политических и торговых последствий
У Німеччині притягуватимуть до відповідальності нечесних орендодавців
Чесна оренда. У Німеччині хочуть законодавчо зобов'язати орендодавців повертати клієнтам гроші. У разі, якщо вони необґрунтовано завищили ціну
У Чернівцях активісти вимагають негайного ремонту доріг
Негайно відремонтувати дороги вимагають активісти у Чернівцях. Сьогодні влаштували збори із перевізниками та владою у сесійній залі міськради