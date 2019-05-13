В понедельник, 13 мая, власти Шри-Ланки ввели общенациональный комендантский час после серии нападений на мусульман. Об этом сообщает Reuters.

На острове уже второй день толпы нападают на мечети, а также разрушают магазины и предприятия, принадлежащие мусульманам.

"В беспорядках участвуют сотни людей, а полиция и армия просто наблюдают", - заявил в комментарии агентству житель района Коттампития.

В итоге полиция применила слезоточивый газ против нарушителей порядка на северо-западе страны. Комендантский час будет действовать с 21:00 вечера до 4 часов утра по местному времени.

Напомним, 21 апреля, в день празднования католической Пасхи, на Шри-Ланке в отелях и церквях прогремели восемь взрывов. Министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене заявил, что виновные в террористических атаках были установлены и вскоре будут взяты под стражу. А 23 апреля объявлен днем траура.