Чем нельзя кормить детей на завтрак [ Редактировать ]
Завтрак - важный прием пищи. Пропускать его нельзя. Он должен быть самым сытным и самым полезным. Особенно важно стоит подойти к вопросу приготовления еды ребенку. Детям нельзя утром есть сухие завтраки, сырые овощи и фрукты, выпечку и кефир. Об этом пишет 24tv.ua.
Если утром есть сухие завтраки - уже через час будет снова ощутим голод. Лучше заменить омлетом или овсяной кашей.
В сырых овощах и фруктах много кислоты, которая утром не нужна детскому организму. Если хочется овощного можно обжарить овощи или отварить.
Выпечка быстро откладывается в жир. Заменить булочки можно на батончики из сухофруктов и ягод. Это придаст детям энергии.
Кефир необходимо пить только через полчаса после еды. Если выпить что-то кисломолочное на голодный желудок, все полезные бактерии просто погибнут.
Ранее мы писали о том, кому нельзя есть молодую картошку. Смотрите также, кому нельзя есть чеснок. А кому стоит отказаться от консервации.
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