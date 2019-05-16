"Надзвичайна ситуація національного масштабу", - так Дональд Трамп назвав не природне лихо і не чергову стрілянину, - а загрозу шпигунства.

За якими американськими таємницями полюють іноземні розвідники? І чим відповість Америка? Дмитро Анопченко знає відповіді.

США повністю змінюють правила на IT-ринку. Більше уваги, більше контролю, великі закордонні компанії - у чорних списках, коли їм заборонено продавати американські технології, і у них не можна купувати техніку. І причина навіть не в низькій якості чи конкуренції, а... у шпигунстві.

Дональд Трамп заявив про загрозу такого масштабу, що вона вже стала "надзвичайною ситуацією".

У листі, який президент направив конгресменам, йдеться - іноземні держави все частіше атакують США у кіберпросторі і здійснюють економічний та промисловий шпіонаж. Тобто, полюють не за політичними чи військовими таємницями, а за технологіями, розробка яких коштувала штатам мільйони, а їхнім суперникам дістаються хоч і нелегально, але - безкоштовно.

Міністерству торгівлі Трамп доручив заборонити будь-які угоди, які створюють ризики для національної безпеки чи для безпеки самих американців. Там відповіли - протягом 5 найближчих місяців обіцяють розробити нові "правила гри" для всієї телекомунікаційної сфери.

В Указі Трампа не названі конкретні країни або компанії, але всі розуміють - це спроба стримати у першу чергу Китай. І повністю заборонити американським компаніям використовувати будь-яке телекомунікаційне обладнання двох провідних виробників у Піднебесної. Прилади яких, начебто, непомітно "зливали" всі дані китайській розвідці.

Financial Times пише, що співробітники президентської адміністрації кілька місяців вмовляли Трампа підписати цей указ. Президент не хотів погіршувати і без того складні стосунки із Пекіном, поки не домовився про припинення торгівельної війни. Утім зараз американські силовики сказали - китайці у наших мережах як у себе двома і загроза настільки велика, що більше зволікати не можна.

Тому і оголошено про надзвичайні заходи, через які, у будь-якій великій фірмі тепер будуть придивлятися до свого обладнання - чи є там напис "made in China" і чи не шпигують часом за ними власні ж пристрої.