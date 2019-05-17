Принц Уэльский Чарльз занялся гостиничным бизнесом. Наследник британского престола открыл отель на территории старинного шотландского замка Мей, где когда-то жила его бабушка. Туристы теперь имеют возможность остановиться в The Granary Lodge - перестроенном здании, где ранее располагались замковая конюшня и зернохранилище.

Заплатив около 200 долларов за сутки, каждый может получить здесь ночлег и завтрак. В новом отеле обустроено десять обычных номеров и два "люкса".

Замок Мей был построен в период между 1566 и 1572 годами графом Кейтнесс. В 1952 году его приобрела вдова короля Георга VI - королева-мать Елизавета (чья дочь Елизавета II является ныне правящим монархом). Вплоть до своей смерти в 2002 году Елизавета использовала отремонтированный замок в качестве своей резиденции для отдыха.

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