В Україні газова новація. Тепер у кожній області буде своя ціна на газ. Чому так сталося? Та чому взагалі платіжки з оплатою за газ так часто шокують українців? Дивіться далі - в нашому сюжеті.

Олена Костянтинівна живе з сином у невеликій квартирі в Миколаєві. Пенсії отримує трохи більше ніж дві тисячі гривень. Грошей заплатити за всі комунальні послуги, як і мільйонам українців, не вистачає.

"10 книжtк заплати - у нас и газ и лифт, и свет, и домофон, и мусор, и квартплата, попробуй заплати".

Минулого місяця пані Олена платила за світло, то ж цього - за газ. І досі розраховується з боргами, що накопичилися за зиму.

"Зимой и 900 и 1200 за газ дорого, у нас общий счетчик то приходится по 900 рублей тока за тепло платить и все остальное еще, то остается шиш - попробуй что-то купить", - говорить Олена Кравченко, жителька Миколаєва.

І це лише половина! З пільгою у 50 відсотків!

Приводів для образ тепер може бути ще більше. З першого травня в кожній області "Нафтогаз" отримав право встановлювати свій тариф залежно від кількості споживачів.

"В тех областях или крупных городах где много потребителей, где доставка газа требует меньше усилий, там газ будет дешевле, а там где потребителей меньше и работ по доставке больше там тариф будет выше - разница будет 8 процентов, то есть если 8247 средний тариф то в одном может быть регионе 8400, а каком-то 8900", - говорить Валентин Землянський, експерт з питань енергетики.

У національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, намагаються перекласти вину державного монополіста НАК "Нафтогаз", який сформував підвищені ціни на газ, на інших учасників ринку. Для цього в комісіі в змові з "Нафтогазом" вже провели провели десятки перевірок і виписали мільйонні штрафи. Такі дії одразу розкритикували в Державній регуляторній службі України. Тут наголошують - від штрафів газ не подешевшає. Проблему мають вирішувати у "Нафтогазі" та Міненерго.

"З весни цього року ми вже отримали кілька тисяч скарг громадян. Ми зрозуміли що є серйозна регулятопрна проблема, яку волею чи не волею створив регулятор - вона полягає у методиці визначення нарахувань. Ми вважаємо що регулятор має переглянути свої рішення і міністерство енергетики переглянути методику і врахувати всі складові. Тоді буде зрозуміло що робиться з розрахунками. Інакше це будуть постійні скарги і маніпуляція перевірками буде вибірковий підхід, що і відбувається вони обирають якісь облгази і всі скарги які є, але вони мають перевіряти кожну окремо, а не гамузом", - говорить Ксенія Ляпіна, голова Державної регуляторної служби України.

Експерти впевнені: штрафи й перевірки - це спроба тиску на бізнес із боку "Нафтогазу".

"Основная цель "Нафтогаза" - он хочет получить контроль над поставками газа населению, он готов обвинять все облгазы, все компании или путем шантажа пытаться перетащить на себя потребителя. Речь идет и пераспределении финансовых потоков в "Нафтогазе", что в итоге выливается в заоблачные премии для Коболева и топ-менеджеров "Нафтогаза" Украины", - говорить Валентин Землянський, експерт з питань енергетики.

І все це з кишень пересічних українців. На бік людей стала Феміда. Цього тижня Апеляційний адміністративний суд остаточно скасував скандальну постанову Кабміну, яка давала змогу чиновникам здійснювати перевірки бізнесу в будь-який час - без попереджень та приводів.

"Ця постанова не відповідала закону про державний нагляд контроль. Все що виводиться за межі закону є непрозорим і дозволяє різні корупційні моменти. До того ж, тепер не лише газовики, а й кожен бізнесмен зможе просто не пускати інспекторів на підприємство, а результати минулих перевірок - оскаржити", - говорить Ксенія Ляпіна, голова Державної регуляторної служби України.

"В чому була проблема інспекційних відвідувань - вони були вкрай неформалізовані, тобто інспектор приходив і на свій розсуд вимагав документи які завгодно а закон передабчає, що перелік документиів має бути заздалегідь ухвалено, і питання, які перевіряються, теж ухвалені. чим ухвалюється перелік таких питань - це називається уніфікований акт. Після цього рішення суду відмова в інспекійному вдвідування стає законною - тобто можна недопускати", - говорить Ксенія Ляпіна, голова Державної регуляторної служби України.

У Держслужбі вже отримали численні скарги на скандальні перевірки облгазів. І найближчим часом обіцяють дати оцінку законності дій інспекторів. А поки що закликають "Нафтогаз" і чиновників врегулювати тарифне питання.