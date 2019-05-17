День Европы в Киеве: программа мероприятий [ Редактировать ]
С 18 по 19 мая в Киеве пройдут празднования Дня Европы. В этом году главной темой выбрали 1000-летие с начала правления Великого князя Киевской Руси-Украины Ярослава Мудрого, который внес большой вклад в отношения Киева и европейских стран. В столицу Украину приедут представители стран-членов Европейского союза.
Афиша мероприятий в Киеве на 18-19 мая
- Международный фестиваль искусств "Anne de Kyiv Fest". Пройдет в нескольких локациях: Михайловская площадь, 1 (парковка Министерства иностранных дел Украины), Бельгийская аллея, Владимирская горка (в части, прилегающей к Киевскому фуникулеру), Львовская площадь (сквер вокруг памятника Анне Киевской);
- XVII Международный фестиваль-конкурс детской журналистики "Пресс-весна на Днепровских склонах" (Киевский Дворец детей и юношества (ул. Ивана Мазепы, 13);
- 52-й туристическо-краеведческий слет учащихся в образовательных заведениях города Киева (ГП "Мобильный спасательный центр ГСЧС Украины", поселок Козин, Обуховский район, Киевская область);
- Национально-культурный фестиваль "Киев Клезмер Фест" (Контрактовая площадь);
- Торжественная церемония открытия Дня Европы в Киеве (13:00, Михайловская площадь);
- Фестиваль "ГБ-фест" (улица Терещенковская, 24);
- XIV Городской конкурс среди выпускников 11-х классов общеобразовательных школ столицы "Киевский вальс — 2019" (Певческое поле Печерского ландшафтного парка);
- Празднование Дня Европы в Украине "EUROPE DAY" в Подольском районе Киева (Андреевский спуск);
- "Молодежный калейдоскоп" ко Дню Европы в Соломенском районе Киева (Парк "Отрадный").
19 мая в Киеве пройдет художественный проект "Звезды мировой оперы" (Софийская площадь), а также гала-концерт победителей десятого Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Мир в твоих ладонях" (Певческое поле Печерского ландшафтного парка).
Смотрите также афишу мероприятий на выходные 18-19 мая.
по теме
Выходные в Киеве: куда пойти 18-19 мая (афиша)
Выходные уже совсем близко. Проведите их весело и активно
Под Киевом два иностранца похитили мужчину и требовали выкуп
Трое мужчин с использованием оружия вывезли жертву в лес, где стреляли в мужчину из травматического оружия
Под Киевом на трассе столкнулись две фуры
В ночь на пятницу, 17 мая, на 35-м километре Житомирской трассы на встречной полосе столкнулись две фуры
В Киеве девушка на Mercedes переехала пешехода
В четверг, 16 мая, в Киеве неподалеку от торгового центра Ocean Plaza произошло ДТП
Под Киевом Audi на большой скорости вылетел в кювет (видео)
В пятницу, 17 мая, на въезде в Вышгород произошло ДТП с участием автомобиля Audi