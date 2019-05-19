Хірургічне втручання майже без єдиного розрізу. Це вдалося британським хірургам із лікарні "Кінгс Колледж". Яку унікальну операцію зробили дитині? Розкаже Єлизавета Журавель.

29-річна Шеррі Шарп дізналася про страшний діагноз своєї дитини на 27 тижні вагітності. Ультразвукова діагностика підтвердила: у ненародженного малюка розщеплення хребта. Ця вада являє собою неповне закриття нервової трубки у спинному мозку. Лікарі наголосили: дитина від самого народження стане інвалідом, адже такий тип хвороби майже невиліковний. Тоді ж професори британського медичного закладу "Кінгс Колледж" запропопонували зробити унікальну операцію.

"Нам запропонували кілька варіантів. Один із них - перервати вагітність. На що я одразу дала негативну відповідь. Другий - це інвазивна операція, яку проводять прямо в лоні, не виймаючи дитини. Для мене це звучало дуже страшно. Я просто подумала: як вони проведуть хірургічне втручання без ризику для мене та мого маляти?" – говорить Шеррі Шарп, мати дитини.

Взятися за першу в світі таку операцію наважилася лікар "Кінгс Колледж". Розповідає - готувалася до неї ретельно й навіть трохи нервувала. Адже такий тип хірургічного втручання не потребує розрізів і виймання плоду, а всі маніпуляції здійснюються майже наосліп.

"Підхід, який ми використовуємо, новітній, процес дуже складний. Нам не потрібно розрізати живіт матері й діставати плід. Ми використовуємо 3 маленькі трубки, які проникають до матки. Одна з них робить розтин, дві інші накладають не незакриту нервову ділянку спеціальний імплант", - говорить Марта Санторум-Перез, консультант фетальної хірургії.

Дитина народилася за кілька місяців після проведеної операції. Це хлопчик на ім'я Джексон. Шеррі ділиться своїми враженнями. Каже, що готова пройти з малюком тривалий шлях реабілітації. А лікарі додають - повністю вилікувати Джексона неможливо, проте завдяки вчасно проведеному хірургічному втручанню, хлопчик має шанс вирости повноцінною людиною.