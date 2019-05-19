Принц Гаррі та Меган Маркл святкують річницю подружнього життя [ Редактировать ]
Які наслідки потужного буревію у США? Як Гаррі і Меган відзначили річницю весілля? І як українка здобула перемогу на чемпіонаті повітряних літачків в Австрії? Про це і не тільки дивіться в нашому огляді.
Потужний шторм пронісся на півдні та заході США. У Техасі сильний вітер повиривав із корінням дерева і позривав дахи з будинків. У штаті Оклахома - зафіксували торнадо. Негода вирує в Америці всі вихідні, її наслідки відчувають понад 50 мільйонів людей.
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Проєвропейський мітинг провели в німецькій столиці. Кілька сотень активістів зібралися з нагоди виборів до Європарламенту, які відбудуться з 23 по 26 травня. Люди зібралися, щоб висловити протест націоналістам і праворадикальним партіям. Натомість вигукували гасла за різноманіття і толерантність. Подібні акції провели також у Франкфурті, Мюнхені, Кельні й Гамбургу.
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Герцог і герцогиня Сассекські святкують першу річницю подружнього життя. В Інстаграмі вони опублікували слайд-шоу з 14 фотографій зі свого весілля. Деякі з них шанувальники побачили вперше. Підписникам королівська пара подякувала за підтримку і любов. Заручилися Гаррі і Меган рівно рік тому, в капелі Святого Георгія у Віндзорі.
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Французького актора Алена Делона сьогодні нагородять спеціальним призом Каннського фестивалю. Оргкомітет вирішив відзначити внесок артиста в історію світового кіно, Делона назвали живою легендою. Таким рішенням організаторів фестивалю задоволені не всі. Проти виступили захисники прав жінок і ЛГБТ-спільнота. Кажуть - актор заявляв, що може вдарити жінку і що одностатеві пари не можуть всиновлювати дітей. А також, що Франція має бути країною білої раси. Петиція проти нагородження Делона набрала понад 25 тисяч підписів.
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Чемпіонат паперових літачків провели в австрійському Зальцбургу. Участь у ньому взяли 176 учасників із 58 країн світу. Обирали найкращих у трьох категоріях: найбільша дистанція, найбільше часу в повітрі і демонстрація фігур вищого пілотажу. В останній категорії перемогла Українка - Катерина Агафонова. І стала першою жінкою, яка виграла таке міжнародне змагання.
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Художній фільм про отруєння Скрипалів вирішив зняти британський телеканал BBC. У компанії повідомили, що це буде телевізійна драма у двох частинах. В основі роботи - ретельні дослідження події. У фільмі також покажуть пересsxних жителів Солсбері. Назву стрічки, дату виходу і склад акторів ще не оголосили.
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Свято однієї зачіски. У бельгійському містечку Буссю провели фестиваль, присвячений зачісці маллет. Вона була популярною у 80. Поекспериментувати з волоссям могли всі охочі. Учасники запевняють: хоча нині довге волосся вже не в моді, для них це символ особистої незалежності і згадка про молодість.
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Урочистою ходою і молитвами відзначили свято Весак у М'янмі. Це день народження, просвітлення і смерті Будди. Вважається, що він народився дві з половиною тисячі років тому, і в цей же день, через 80 років, залишив цей світ. За традицією, люди приносять до храмів квіти і глечики з водою, якою поливають священні дерева.
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Свято Весак відзначили й у В'єтнамі. Сотні вірян зібралися на молитву біля статуї Будди в Ханої. Її будують з 2015 і мають завершити за 3-4 роки. 72-метрова скульптура буде найвищою статуєю Будди в Південно-Східній Азії.
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