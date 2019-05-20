21 мая на консультациях по досрочному прекращению полномочий Верховной Рады между президентом Украины Владимиром Зеленским и фракционными лидерами парламента, последние предложат изменить закон о выборах со смешанной системы на открытые списки, но при условии снижения проходного барьера. Об этом сообщили "Стране" сразу два представителя разных фракций, которые будут завтра на встрече с Зеленским.



"Есть предложение - мы созываем внеочередное заседание, делаем открытые списки, но снижаем проходной барьер. За это готовы проголосовать мажоритарщики и парламентские партии, у которых сейчас рейтинг ниже, чем у других", - заявил один источник.



Эту же информацию подтвердил второй источник и добавил: "Внеочередное заседание не может состояться раньше четверга, и таким образом, президент не может подписать указ о роспуске раньше четверга".

Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.

После новый президент произнес свою первую речь, в ходе которой объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака. В партиях БПП и "Народный фронт" сразу же отреагировали на это заявление. Позже в партии "Батькивщина" сказали о том, что поддерживают роспуск Рады.

Также Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов. Новый президент обратился не только к парламентариям, но и украинцам, с просьбой вернуться в страну и инвестировать в государство свои знания. А также заявил, что не хочет видеть своих портретов в кабинетах чиновников.