Замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка не исключает, что глава государства Владимир Зеленский может инициировать новые внеочередные заседания Верховной Рады. Об этом Рябошапко сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает "Укринформ".

"У нас есть еще много законопроектов, которые должны быть приняты еще до внеочередных выборов, и поэтому я не исключаю инициирование и других внеочередных сессий для принятия этих законов", - сказал Рябошапко.

Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.

Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.

Также Зеленский назначил первого помощника президента.

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