Від якої стихії потерпає популярний болгарський курорт? Коли з європейських магазинів зникне пластиковий посуд? Та в якій країні жінка народила одразу шістьох немовлят? Про це та інше - в нашому огляді.

Потужні зливи з градом вирують у болгарській Варні. Раптові рясні дощі перетворили вулиці курортного містечка на брудні річки. Подекуди вода накрила капоти машин. Повідомлень про потерпілих і руйнування не надходило. Але ситуація налякала містян. 5 років тому в червні раптова повінь наробила чимало лиха у Варні. Жертвами тоді стали 12 людей.

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Масштабні повені вирують і в американському штаті Оклахома. Їх спричинили рясні дощі. Від негоди потерпають 4 мільйони людей. Під водою сотні будинків. Людей із затоплених осель евакуйовують рятувальники. Синоптики прогнозують можливий паводок через зливи ще й у Техасі, Луїзіані та Алабамі. А також застерігають про ризик утворення торнадо.

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На північ від Оклахоми інше лихо. Штат Колорадо замело снігом. Подекуди насипало до 20 сантиметрів. Хуртовина ускладнмла рух транспорту. Дехто з водіїв залишив свої автівки просто на дорозі, бо не міг їхати далі. Прибирає замети снігоочисна техніка. У гірських районах кілька десятків осель залишилися без світла. Востаннє травневий снігопад у Колорадо фіксували 1975 року .

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Заборону на одноразовий пластиковий посуд затвердили в Раді ЄС. Це останній етап схвалення документа. Європарламент проголосував за неї ще восени. Під дію директиви підпадають пластикові вироби, які можна замінити виробами з інших матеріалів. Це одноразові тарілки, столові прибори, соломинки, гігієнічні палички. А виробництво пластикового паковання, якому немає альтернативи скоротять. Розпорядження набуде чинності наступного року.

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У Канаді корабель без екіпажу уперше спорядять у подорож Атлантичним океаном. Вирушить він на південь Об'єднаного Королівства. Із датою відправлення - ще не визначилися. Подорож судна триватиме 35 днів із зупинкою для дослідження океанічного дна. Управлятиме всім капітан, але дистанційно із Великої Британії. Власники човна запевняють так транспортувати вантажі значно дешевше й безпечніше.

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Шістьох дітей - чотирьох дівчаток і двох хлопчиків - народила жителька польського Кракова. На 29 тижні вагітності їй зробили дочасний кесарів розтин. Малята з'явилися на світ здоровими, вага кожного немовляти близько кілограма. Їх помістили в інкубатори. В історії Польщі це вперше. Імовірність народження шістьох малюків за раз - один випадок на п'ять мільярдів.