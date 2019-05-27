В Конституционный суд поступило представление 62 депутатов о конституционности указа президента о роспуске Верховной Рады. Соответствующая информация обнародована на сайте суда.

"Представление о соответствии Конституции Украины указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года № 303/2019", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представление поступило 24 мая и уже распределено судье-докладчику.

Как сообщалось, 24 мая народные депутаты от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Игорь Алексеев внесли в КС представление о неконституционности указа президента о досрочном прекращении полномочий Рады. Они попросили рассмотреть это представление в пределах месячного срока.

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Президент Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи объявил о роспуске парламента. Во вторник, 21 мая, он подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении выборов на 21 июля. В четверг, 23 мая, указ вступил в силу после опубликования в "Правительственном курьере".

Утром 23 мая координатор гражданского движения "Спільна справа" Александр Данилюк заявил об обжаловании в Верховном суде указа президента о роспуске Рады.

В тот же день до Верховного суда поступило второе исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа президента о роспуске Верховной Рады. Заявление подано физическим лицом.

А 24 мая к Кассационном админсуде в составе Верховного суда поступило исковое заявление о признании противозаконными действий президента Украины о подписании указа о роспуске ВР.

Раньше сообщалось о том, что в Конституционный Суд Украины поступило представление народных депутатов относительно конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.