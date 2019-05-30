Одна дитина досі залишається в лікарні після ДТП на Дніпропетровщині. Там, нагадаю, автобус зі школярами врізався у фуру. Постраждали 16 дітей. Подробиці ДТП - розкажуть наші кореспонденти.

До Дніпропетровської обласної дитячої лікарні швидкі, одна за одною, підвозили полтавських школярів. Мікроавтобус, в якому діти поверталися з екскурсії по Запоріжжю, в'їхав у вантажівку. Від удару передню частину кузова зім'яло, лобове скло розтрощене. Медики кажуть - постраждали усі шістнадцятеро учнів. У них діагностували струс мозку, забої. У трьох переломи стопи, ключиці та руки.

"15 человек родственников забрали, родители забрали детей. Состояние их позволяло осуществлять транспортировку без специализированой медицинской помощи", - говорить Ігор Фарафонов, заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.

У лікарні залишається Данило. Хлопець постраждав найбільше у нього перелом руки та забої голови. Каже: із Запоріжжя вирушили близько шістнадцятої. Водій їхав до 100 кілометрів на годину, інколи швидше. Аварія сталася десь о сімнадцятій, коли мікроавтобус спробував обігнати фуру.

"Я сидів біля водителя і я побачив фуру перед собою. Ми хотіли її обігнати, а фура поїхала тоже на лєво. Ми врізалися і я втратив свідомість", - говорить Данило Шабалін постраждалий школяр.

Біля хлопчика у лікарні мати. Вона не розуміє, чому класний керівник, який супроводжував дітей, дозволив їм сісти біля водія.

"Дети должны ехать только сзади, они должны быть пристегнуты. То есть все правила безопасности. Не пускайте своих детей вот с такими вот экскурсиями непонятные, которые приводят вот к таким последствиям", - говорить Марина Шабаліна, мати постраждалого школяра Данила Шабаліна.

Не зрозуміло, чи мав перевізник ліцензію на транспортування дітей. Класний керівник документа не бачила.

"Класний керівник: Ні, ні. Її дивилися батьки, які організовували екскурсію", - говорить Юлія Момот, класний керівник 6 класу Полтавського НВК №16.

Чи мав водій усі дозвільні документи, перевіряє поліція. Наразі встановлено, що він є приватним підприємцем, має ліцензію на перевезення пасажирів, алкоголю в крові шофера не виявили.

"Було порушено дистанція і в результаті цього і відбулося зіткнення автомобіля "Мерседес" з автомобілем "Даф". Всі деталі будуть встановлені в ході досудового розслідування", - говорить Ольга Кузнєцова, заступник керівника відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

За фактом аварії у поліції відкрили кримінальне провадження. Водієві автобуса загрожує штраф або обмеження волі до трьох років.