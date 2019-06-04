"Что за колхоз": Maruv нарвалась на жесткую критику [ Редактировать ]
Известная украинская певица Maruv продолжает удивлять поклонников своими эпатажными образами. Так, недавно в своем Instagram звезда опубликовала фото со своим балетом, на котором они позируют в откровенных леопардовых нарядах.
My band ❤️ Style by @yana_chaplygina
Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)
Демонстрируя пикантные наряды, Maruv вызвала критику у некоторых пользователей сети: "Поменяйте стилиста!", "И тут эти маски!", "Что за колхоз?".
Ранее сообщалось, что Лобода в бикини взбудоражила фанатов, а также известную украинскую певицу обокрали в Риме.
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