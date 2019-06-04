Известная украинская певица Maruv продолжает удивлять поклонников своими эпатажными образами. Так, недавно в своем Instagram звезда опубликовала фото со своим балетом, на котором они позируют в откровенных леопардовых нарядах.

Демонстрируя пикантные наряды, Maruv вызвала критику у некоторых пользователей сети: "Поменяйте стилиста!", "И тут эти маски!", "Что за колхоз?".

Ранее сообщалось, что Лобода в бикини взбудоражила фанатов, а также известную украинскую певицу обокрали в Риме.