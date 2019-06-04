В селе Заворичи под Киевом в одном из жилых дворов женщина упала в колодец и не могла выбраться самостоятельно. Глубина колодца составила семь метров. Об этом сообщает "Информатор".

Оперативно прибыв на место происшествия, спасатели при помощи спасательной веревки и штурмовой лестницы вытащили женщину. После этого сотрудники ГСЧС оказали потерпевшей первую помощь. Сообщается, что женщину забрали сотрудники экстренной медицинской помощи.

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